Days Gone: come potenziare e riparare la vostra moto

La moto sarà la vostra inseparabile compagna di viaggio nel mondo di Days Gone. In questa mini-guida vi spieghiamo come potenziarla nel corso dell'avventura, come ripararla e come rifornirla di carburante durante i vostri spostamenti.

Di seguito vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per potenziare e riparare la vostra moto in Days Gone, in modo da sfruttarla al meglio nel corso dell'avventura.

Come potenziare la moto in Days Gone

All'inizio dell'avventura verrete separati dalla vostra moto, e vi troverete costretti a ricostruirla da zero. Lo farete acquistando una serie di potenziamenti nei vari accampamenti. All'interno di ogni accampamento potrete acquistare dei potenziamenti specifici, ma per accedere a quelli migliori dovrete prima acquisire un grado di fiducia abbastanza alto con la comunità di quell'accampamento. Naturalmente, per acquistarli avrete bisogno di una buona scorta di soldi: a tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come guadagnare crediti in Days Gone velocemente.

Come riparare la moto in Days Gone

Durante le fasi esplorative in moto, il vostro fidato veicolo a due ruote tenderà a subire dei danni. Il solo fatto di guidare sulle strade provocherà danni da usura, per non parlare dei colpi subiti dai nemici, i quali possono ridurre drasticamente la salute della vostra moto. Se questa diventa troppo bassa, il motore si spegnerà e dovrete ripararlo. Per fare ciò, attenetevi alla seguente procedura:

Scendete dalla vostra moto.

Trovate alcuni rottami se non l'avete già fatto.

Dirigetevi verso la vostra moto e tenete premuto Cerchio per avviare il processo di riparazione.

Eseguite la procedura finché la salute della moto non arriva al 100%. Per effettuare riparazioni più consistenti avrete bisogno di una buona quantità di rottami.

Come rifornire la moto in Days Gone

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come trovare la benzina per la moto in Days Gone. Il carburante ricopre un ruolo molto importante durante gli spostamenti, dato che la motocicletta tenderà a consumarlo anche nel Viaggio Rapido. Ogni volta che ne avrete l'occasione, dunque, ricordatevi di fare scorta di benzina.

Come aggiungere la nitro alla vostra moto in Days Gone

All'inizio dell'avventura la vostra moto avrà a disposizione la nitro, anche se questo potenziamento vi verrà tolto molto presto. Per riaverlo indietro dovrete acquistarlo come upgrade in un accampamento. A seconda di una scelta fatta all'inizio del gioco, puoi acquistare il potenziamento nitro all'accampamento di Tucker o di Copeland.

L'acqua può danneggiare la vostra moto in Days Gone?

Qualcosa che il gioco non vi dice è che l'acqua può danneggiare la vostra moto. Questo vale anche per le pozzanghere che attraverserete lungo le strade, quindi dovrai prestare attenzione ogni volta che le incontrerete lungo il cammino. Per ridurre il danno causato dall'acqua, acquistate il potenziamento del radiatore presso un accampamento.