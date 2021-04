Days Gone: come fare per recuperare una moto bloccata o persa

Days Gone ritorna su PlayStation grazie ai giochi gratis PlayStation Plus di aprile. Eccoci quindi pronti, come sempre, a fornirvi alcuni suggerimenti utili per godervi al meglio l'open world post-apocalittico di Bend Studio.

Dopo aver trattato in modo generale il tema della sopravvivenza in Days Gone, passiamo a qualcosa di più specifico, come la vostra moto. Questo mezzo è molto importante per muoversi tra un accampamento e l'altro, esplorare le grandi aree della mappa e sfuggire alle orde di zombie: sarebbe impensabile proseguire nell'avventura di Deacon senza cavalcare la sua fidata due ruote!

Data la natura rocambolesca del gioco, però, potrebbe capitare a volte di perderla di vista o di non riuscire più a recuperarla, perché irraggiungibile o magari bloccata da un qualche bug (speriamo che non vi capiti) tra le rocce del paesaggio. Può succedere anche che sia troppo danneggiata per continuare, o che la benzina si esaurisca del tutto; a seconda della zona in cui vi trovate, potreste non essere in grado di effettuare le riparazioni della moto o riempire nuovamente il serbatoio! In questo caso esiste un modo per recuperare il mezzo, ed essendo questa un'opzione prevista dai programmatori è garantito che funzioni al 100%.

Days Gone: come si recupera la moto?

Per riavere indietro la vostra motocicletta dovrete raggiungere l'accampamento più vicino e parlare con un Meccanico. Una volta aperta la schermata di dialogo, noterete una finestra grazie alla quale potrete recuperare immediatamente il mezzo, che si teletrasporterà accanto a voi. Tuttavia questa opzione non è gratuita, vi costerà 50 crediti; inoltre, la moto tornerà da voi esattamente nelle stesse condizioni in cui l'avete lasciata, quindi con salute e serbatoio più o meno pieni. Nel caso in cui, quindi la moto risulti danneggiata o senza carburante, potreste continuare a parlare con il Meccanico per riportare allo splendore la vostra compagna di viaggio, anche se questo costerà ben più di 50 crediti: vi suggeriamo quindi di consultare la nostra mini guida su come ottenere velocemente crediti in Days Gone.