Days Gone e Concrete Genie tra i protagonisti della line-up Sony alla Paris Games Week

Secondo quanto riportato da PlayStation LifeStyle, alcuni media francesi avrebbero svelato l'intera line-up di Sony per la Paris Games Week 2018, in programma a Parigi dal 26 al 30 ottobre.

Sony Interactive Entertainment porterà in fiera 14 giochi, sette per PlayStation 4/PS4 Pro e otto per PlayStation VR:

PS4/PS4 Pro

Marvel's Spider-Man

Days Gone

Concrete Genie

Dreams

EA Sports FIFA 19

Call of Duty Black Ops 4

Giochi PlayStation VR

Astro Bot Rescue Mission

Tetris Effect

Blood & Truth

Ace Combat 7 Unknown Skies

Uprooted

Beat Saber

Kill X

Squishies

Ampio spazio sarà dedicato anche a We Are PlayStation, PlayStation Plus e PlayStation Now. Uno stand del padiglione sarà invece incentrato sull'eSports, con protagonista la FIFA 19 Continental Cup. Al momento Sony non ha annunciato una conferenza per la Paris Games Week, questo è l'ultimo grande evento di rilievo dell'anno per la compagnia, considerando la recente cancellazione della PlayStation Experience 2018 e la non ancora confermata partecipazione ai The Game Awards di dicembre.