Days Gone continua ad essere il più venduto in Italia

Nonostante i voti della stampa internazionale non l'abbiano premiato in maniera particolare, Days Gone è riuscito ad entrare nel cuore degli appassionati, soprattutto di quelli italiani.

Dopo essersi aggiudicato il titolo di gioco più venduto del mese di aprile 2019, l'esclusiva targata Sony Bend Studio occupa la prima posizione della classifica dei più venduti della scorsa settimana, ovvero quella dal 29 aprile al 5 maggio.

Ecco di seguito la classifica in questione:

Days Gone FIFA 19 Grand Theft Auto V Mortal Kombat 11 Minecraft: PlayStation 4 Edition Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty: Infinite Warfare Minecraft: Nintendo Switch Edition Marvel's Spider-Man Call of Duty: Black Ops 3

In attesa di scoprire se l'esclusiva PlayStation 4 continuerà a regnare in Italia nelle prossime settimane, vi ricordiamo che ottenendo il trofeo di Platino in Days Gone sbloccherete un tema e un avatar esclusivi per personalizzare la vostra console Sony. Negli ultimi giorni è anche apparsa in rete l'immagine di un utente che ha creato una replica della mazza utilizzata da Deacon St John per eliminare le orde di Furiosi in Days Gone. Vi invitiamo infine a dare uno sguardo ad alcuni scatti di Days Gone realizzati tramite l'ausilio della modalità foto presente nel gioco.