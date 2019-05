Days Gone continua a volare: è il gioco PS4 più venduto in Italia

Come ogni lunedì arrivano puntuali i dati di vendita dei videogiochi, e ci danno un'idea dei risultati e dell'andamento dei vari titoli del momento. Days Gone si riconferma in testa alla classifica dei giochi più venduti su PlayStation 4 dimostrando ancora una volta il suo valore.

Il gioco di Sony Bend è anche al secondo posto della classifica generale (guidata ancora una volta da FIFA 19), un risultato ancora più sorprendente, considerando che si tratta di un'esclusiva PS4. Per approfondire ulteriormente sul gioco, potete leggere la nostra recensione di Days Gone.

Ottimi risultati anche per Nintendo Switch, che ha ben 5 giochi ben saldi nella top 10.

Andiamo a vedere nel dettaglio entrambe le classifiche: la prima relativa al singolo gioco più venduto, la seconda invece considera tutte le versioni dei videogiochi in questione:

Classifica Italiana per piattaforma

Days Gone (PS4) FIFA 19 (PS4) Grand Theft Auto V (PS4) Minecraft: Nintendo Switch Edition (Switch) Super Mario Party (Switch) Minecraft: PlayStation 4 Edition (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch) Mortal Kombat 11 (PS4) Super Mario Odyssey (Switch)

Classifica Italiana aggregata

FIFA 19 Days Gone Grand Theft Auto V Mortal Kombat 11 Minecrat: Nintendo Switch Edition Super Mario Party Minecraft: PlayStation 4 Edition Mario Kart 8 Deluxe New Super Mario Bros. U Deluxe Super Mario Odyssey

Che ne pensate delle due classifiche? Riflettono la qualità dei titoli?