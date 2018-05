Days Gone: il Creative Director John Garvin risponde a 157 domande sul gioco

Days Gone è il gioco del mese di GameInformer USA e dopo aver pubblicato la prima ora di gioco, la nota testata internazionale ha pubblicato un video Q&A con John Garvin, direttore creativo di Sony Bend e mente responsabile del gioco, il quale ha risposto a oltre 150 domande.

Nel filmato che potete vedere sul canale YouTube di GameInformer USA, Garvin risponde rapidamente a 157 quesiti su Days Gone, ribadendo la longevità generale (circa 30 ore), la presenza dei finali multipli e rivelando dettagli sui veicoli, sul gameplay e sulla presenza di fetch quest, nonchè rivelando interessanti dettagli sul supporto per PlayStation 4 Pro.

Secondo quanto riportato sulle pagine della rivista, lo sviluppo di Days Gone sta procedendo bene, come sappiamo il lancio è previsto nel corso del 2019 ma sembra che i piani di Sony siano quelli di lanciare il gioco prima di The Last of Us II, sebbene al momento non siano state comunicate finestre temporali per la pubblicazione dei due titoli citati. Days Gone sarà presente all'E3 di Los Angeles ma non sarà uno dei titoli di punta della conferenza PlayStation, durante la quale verrà dato maggiore spazio ad altri progetti come probabilmente Spider-Man, Death Stranding e Ghost of Tsushima.

Sapevate che Sony Bend è al lavoro anche su una seconda esclusiva Tripla A per PlayStation? Lo studio è alla ricerca di personale per un nuovo progetto non ancora annunciato, non è chiaro però se questo sia diretto a PlayStation 4 o magari alla prossima console Sony.