Days Gone e la cultura dei bikers in un video: viaggi, moto e fratellanza

Si avvicina il lancio di Days Gone, e noi siamo prontissimi ad avventurarci per le distese dell'Oregon postapocalittico. Nel mentre, però, abbiamo realizzato questo speciale approfondimento sulla cultura dei Bikers, per aiutarvi a scendere ancora di più nei panni di Deacon.

Sintetizzata magnificamente dagli sviluppatori di Sony Bend nel rapporto simbiotico tra Deacon St. John e la sua moto, la cultura dei Bikers correrà sottotraccia lungo tutte le attività che ci vedranno impegnati nel ruolo di questo coraggioso motociclista e, conseguentemente, costituirà uno degli elementi principali del sistema di gioco di Days Gone.

Dall'abbigliamento all'approccio adottato nei dialoghi, fino a lambire gli aspetti legati ai rapporti tra il personaggio e i diversi attori che contribuiranno a plasmare la nuova avventura free roaming in esclusiva su PS4, il nostro speciale a firma di Giuseppe Arace prova a ricomporre il puzzle narrativo, ludico ed estetico propostoci dalla sussidiaria statunitense di Sony Interactive Entertainment per dare forma a questa nuova proprietà intellettuale.

Per un ulteriore approfondimento, su queste pagine trovate un approfondimento su storia narrazione e gameplay di Days Gone in compagnia di John Garvin e una video analisi che mostra i cambiamenti grafici avvenuti dalla build di annuncio del 2016 a quella ammirata nelle anteprime che anticipano l'uscita del titolo su PlayStation 4 prevista per il prossimo 26 aprile.