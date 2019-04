Days Gone e la cura dei dettagli: ecco il tocco di classe dei silenziatori

Il mondo di Days Gone è davvero molto vasto, ma ciò non ha certamente impedito agli sviluppatori di curare i dettagli fin nei minimi particolari. Un giocatore, ad esempio, ha scovato un tocco di classe degno di nota, e lo ha portato all'attenzione della comunità di Reddit.

Come spiegato dal nostro Giuseppe Arace nella recensione di Days Gone, il fattore survival riveste un ruolo molto importante durante il viaggio nell'Oregon. Deacon St. John può reperire sul campo diverse tipologie di materiali, impiegabili per fabbricare degli oggetti utili alla sopravvivenza. Tra questi figurano anche dei silenziatori artigianali, essenziali per effettuare delle uccisioni in incognito ed evitare di mettere in allerta le orde di Furiosi. Ebbene, come potete vedere nell'immagine comparativa allegata in calce a questa notizia, il silenziatore viene forato solamente dopo l'esplosione del primo proiettile. Al momento del montaggio, la superficie anteriore è completamente integra. Il dettaglio è stato notato grazie alla modalità foto integrata nella produzione.

Cosa ve ne pare? Niente male, vero? Qualcosa, in ogni caso, sembra essere sfuggito agli sviluppatori: un fastidioso bug all'audio di Days Gone, ad esempio, sta creando dei problemi ad alcuni giocatori. Ci auguriamo che il team risolva presto con una patch correttiva.