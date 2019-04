Days Gone: Deacon lotta per la sopravvivenza in un nuovo spot televisivo

Mancano ormai meno di 3 settimane al lancio di Days Gone, attesa esclusiva per PlayStation 4 sviluppata da Bend Studio. La macchina del marketing di Sony, in moto da un bel po' di mesi ormai, ha ingranato una nuova marcia ed è approdata anche sulle televisioni con uno spot in computer grafica.

Il filmato, intitolato "One bullet", mostra il protagonista del gioco Deacon St. John visibilmente in difficoltà. Dopo essere sopravvissuto all'attacco di bestie feroci, a persone senza scrupoli e ad un incidente in moto, si ritrova a fronteggiare un'orda di famelici non morti con un solo proiettile a disposizione. Trovate lo spot televisivo in apertura notizia, buona visione!

Days Gone, ricordiamo, verrà pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 il prossimo 26 aprile. Oltre ala standard, verranno messe in vendita anche le edizioni Steelbook, Special e Collector's. Gli sviluppatori del gioco hanno promesso una trama non lineare, che permetterà ai giocatori di seguire le differenti storyline nel modo e nei tempi che preferiscono. Non mancheranno, inoltre, diversi costumi da sbloccare per personalizzare il protagonista. Nell'attesa che il titolo arrivi sugli scaffali, vi consigliamo di guardare il nostro video-speciale sulla cultura dei bikers.