Days Gone: Deacon St. John e zombie continuano a guidare la classifica UK

Dopo essere risultato il gioco più venduto ad aprile in UK, Days Gone non sembra intenzionato ad abbondare la vetta delle classifiche videoludiche britanniche.

La top-ten britannica dei giochi più venduti nel corso della settimana conclusasi in data 4 maggio ha infatti visto Days Gone restare saldamente in testa. Il gioco che sfida i giocatori ad avventurarsi in un Oregon popolato da zombie e pericolose creature infette conquista così nuovamente la prima posizione del podio. Anche nella nostra penisola, il gioco per Playstation 4 ha attratto la curiosità e l'interesse della community videoludica, con Days Gone ai vertici della classifica italiana. Di seguito, potete visionare la classifica integrale:

Days Gone Mortal Kombat 11 FIFA 19 Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V Mario Kart 8 Deluxe New Super Mario Bros. U Deluxe Tom Clancy's The Division 2 Forza Horizon 4 Anthem

Medaglia d'argento per, new entry del franchise di NetherRealm, mentresi aggiudica il bronzo. Rockstar Games occupa quarto e quinto posto, rispettivamente con l'acclamato Red Dead Redemption 2 e l'ormai iconico Grand Theft Auto V. Spazio in classifica anche per le produzioni Nintendo, con Mario Kart 8 Deluxe e New Super Mario Bros U. Deluxe. Ottavo posto per Ubisoft, con The Division 2 e nono posto per Forza Horizon 4. A chiudere la top-ten britannica settimanale troviamo infine BioWare, con Anthem.