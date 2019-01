Days Gone: dove prenotare le edizioni Steelbook, Special e Collector's

Days Gone sarà disponibile dal 26 aprile su PlayStation 4: oltre all'edizione Standard, il nuovo gioco di Sony Bend sarà disponibile anche nelle edizioni Collector's, Special e Steelbook, ecco dove prenotare queste versioni in Italia.

L'edizione Standard può essere prenotata presso rivenditori come GameStop (74.98 euro) o GameLife (60.99 euro) e in tutte le principali catene di elettronica di consumo, o ancora in formato digitale sul PlayStation Store (69.99 euro). Questa è la versione base di Days Gone che include solamente il gioco, di seguito invece le informazioni su Collector's Edition, Special Edition e Steelbook Edition.

Days Gone Special Edition

La Special Edition è attualmente disponibile per il preordine nei negozi GameStop (84.98 euro) e GameLife (85.99 euro), questa versione include il gioco completo con custodia Steelbook in metallo, artbook a colori (fisico e digitale) realizzato in collaborazione con Dark Horse, la colonna sonora del gioco (CD e Digital Download) e un pacchetto di contenuti digitale che include l'accesso anticipato all'abilità riparazione rapida con chiave inglese, tre skin per la moto e un tema dinamico per la schermata HOME.

Days Gone Collector's Edition

La Collector's Edition è l'edizione più ricca di Days Gone e può ora essere prenotata nei negozi GameStop al prezzo di 148,98 euro. Ma cosa include esattamente? Oltre al gioco completo nella lussuosa confezione cartonata trovano spazio l'artbook a colori (fisico e digitale), colonna sonora su CD (e Digital Download), una toppa con il logo del gioco, un set di trasferibili e una statuina che raffigura Deacon seduto ai piedi della sua fida motocicletta. Anche in questo caso sono presenti i contenuti digitali della Special Edition: tre skin randagio per la moto, accesso anticipato all'abilità di riparazione rapida con la chiave inglese e il tema dinamico.

Days Gone Steelbook Edition (Esclusiva Amazon)

Questa edizione è disponibile in Italia esclusivamente su Amazon.it e allo stesso prezzo dell'edizione Standard offre in aggiunta una custodia Steelbook in metallo, tutto al prezzo di 74.98 euro anzichè 79,99 euro effettuando ora il preordine.

Days Gone Digital Deluxe Edition

Oltre all'edizione Standard, sul PlayStation Store è disponibile anche una Deluxe Edition digitale al prezzo di 79.99 euro, che include:

Il gioco completo

Colonna sonora digitale

Artbook digitale

3 skin moto randagio

Abilità di riparazione veloce Chiave inglese

Tema dinamico

Bonus Preordini di Days Gone

Effettuando il preordine di una qualsiasi edizione di Days Gone (Standard, Collector's e Special) presso i rivenditori fisici o sul PlayStation Store otterrete come bonus il Pacchetto Potenziamento Moto (include i potenziamenti Carena, Serbatoio ed N20 per la moto) e l'accesso anticipato alla Balestra da Randagio.