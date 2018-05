Days Gone: ecco la prima ora di gameplay con il commento degli sviluppatori

Dopo aver rivelato tantissime nuove informazioni riguardo il supporto a PS4 Pro e la finestra di lancio di Days Gone, il ricco coverage di Game Informer continua prosegue con un video gameplay in cui ci viene mostrata la prima ora di gioco.

Nel filmato, che trovate sulle pagine di Game Informer, potete osservare la prima ora dell'avventura, nel corso della quale ci vengono mostrate sparatorie, fasi stealth, corse in moto, diverse cutscene e il sistema di scelte morali. Apprendiamo, inoltre, che sarà possibile seguire le tracce di altri personaggi per individuare la loro posizione. Il tutto è accompagnato dal commento del creative director John Garvin e del game director Jeff Ross, che ci illustrano alcune delle caratteristiche fondamentali della produzione e ci spiegano l'incipit della trama.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Days Gone è in sviluppo esclusivamente per Playstation 4 e Playstation 4 Pro. Il titolo purtroppo non presenta ancora una data di uscita, al momento sappiamo solamente che arriverà nel corso del 2019 e sarà lanciato prima di The Last of Us 2. Recentemente Sony Bend Studios ha confermato che la campagna principale avrà una durata di almeno 30 ore e che ogni missione secondaria sarà contestualizzata e non ci saranno dunque fetch quest.