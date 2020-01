Days Gone è l'esclusiva PS4 più venduta del 2019 sul PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato le classifiche dei giochi più scaricati dal PlayStation Store nel corso del 2019. GTA V trionfa in Europa e Call of Duty Modern Warfare guida la top 10 americana, a molti è però balzato all'occhio il successo di Days Gone.

Come fatto notare dall'insider Benji-Sales, Days Gone è stato il decimo gioco più scaricato in assoluto nel 2019 dal PlayStation Store negli Stati Uniti nonchè l'esclusiva PS4 di maggior successo dell'anno in formato digitale, con ottime vendite anche sul mercato retail. Lo stesso Benji si chiede come mai Sony non abbia mai particolarmente celebrato i risultati commerciali del gioco, un titolo forse sottovalutato anche dal publisher ma che da "underdog" è riuscito senza dubbio a farsi valere in un mercato sempre più affollato e competitivo.

A questo punto la speranza di molti è che Sony Bend possa presentare al più presto Days Gone 2 per PlayStation 5, al momento non sappiamo quali siano i piani dello studio con sede in Oregon ma è chiaro come Days Gone abbia tutte le carte in regola per diventare un franchise di successo nei prossimi anni.

E voi cosa ne pensate: Days Gone vi è piaciuto? Vorreste vedere un sequel del gioco oppure no? Lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione!