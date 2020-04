Days Gone festeggia il primo compleanno: cosa rende unica l'esclusiva PS4?

Domani 26 aprile 2020 Days Gone spegnerà la sua prima candelina. È già passato un anno da quando è stato lanciato in esclusiva su PS4 quello che non abbiamo esitato a definire come uno dei migliori esempi di "open world narrativi", e ci è sembrato giusto celebrare questa ricorrenza a dovere.

L'affezionata comunità si è già adoperata dando il via, lo scorso lunedì, ad un'intera settimana di festeggiamenti per Days Gone, con contest fotografici, giveaway, piogge di ricordi e interviste ai membri del team. Noi, invece, abbiamo deciso celebrare Days Gone ripercorrendo le caratteristiche che hanno reso l'open world di Sony Bend un gioco unico nel suo genere.



Come dimostrano i fotografi digitali che hanno immortalato i paesaggi e i personaggi dell'Oregon virtuale creato da Sony Bend, anche una singola immagine può racchiudere una storia. Per questo motivo Emanuele Bresciani, nel suo diario dall'incubo di Days Gone, si è concentrato sia sui volti dei protagonisti, sia sulla pericolosità di un ambiente tanto selvaggio, dove a comandare sono la natura, gli animali e i Furiosi. Gran parte del fascino di Days Gone risiede proprio nell'attenzione al dettaglio.

Il discorso tuttavia è ben più ampio, e s'è meritato un video di approfondimento, che potete visionare in apertura di notizia. Dopo averlo visto, non esitate ad utilizzare la sezione dei commenti per farci sapere cosa vi ha colpito maggiormente del gioco. Tra le nostre pagine trovate anche lo speciale sul compleanno di Days Gone curato dal nostro Giuseppe Arace.