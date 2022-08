Days Gone il film: Cory Barlog e i produttori del gioco non sono contenti del protagonista

Nei giorni scorsi, Deadline ha parlato di un film di Days Gone in fase di produzione, pellicola che vedrebbe Sam Heughan (già star di Outlander) vestire i panni di Deacon St. John, protagonista del videogioco di Bend Studio.

Una scelta, questa, che non avrebbe reso troppo contenti gli ex producer e game director di Days Gone, John Garvin e Jeff Ross, i quali hanno manifestato il loro malcontento su Twitter dando eco ad un Tweet di Cory Barlog che per primo ha criticato la scelta di Sam Heughan "propsando" invece Sam Witwer, ovvero il doppiatore e autore del motion capture di Deacon in Days Gone, nonché attore in pellicole come Crank e The Mist e in serie TV come JAG Avvocati in Divisa, E.R. Medici in Prima Linea, Dark Angel, Cold Case, NCIS, Dexter, CIS, The Walking Dead e Bones.

Sam Witwer ha lavorato anche doppiatore per videogiochi e serie animate tra cui Star Wars Il Potere della Forza e Star Wars Il Potere della Forza 2, Star Wars The Clone Wars, Star wars Rebels, Star Wars Battlefront 2, Disney Infinity 3.0, Solo A Star Wars Story e appunto Days Gone. Al momento in ogni caso il film di Days Gone non è ancora stato annunciato, restiamo quindi in attesa di saperne di più.