Days Gone sta per diventare un film? Nuovi rumor sull'attore che interpreterà Deacon

Dopo il film di Uncharted e la serie TV di The Last of Us, sembrerebbe che Sony voglia portare sul grande schermo un'altra delle esclusive PlayStation Studios. Stando agli ultimi rumor, il prossimo film tratto da un videogioco dell'azienda nipponica sarà proprio Days Gone.

Pur non avendo convinto il colosso dell'industria videoludica per via delle vendite (a tal proposito, vi ricordiamo che Days Gone 2 è stato cancellato), pare che vi sia l'intenzione di realizzare un film ambientato nell'universo di Days Gone. Se le ultime voci di corridoio dovessero trovare conferma, significherebbe che i lavori sul progetto stanno proseguendo in maniera spedita e che i ruoli assegnati sono già diversi. A ricoprire il ruolo di protagonista potrebbe esserci Sam Heughan, attore di origini scozzesi noto al pubblico per aver vestito i panni di Jamie Fraser nella nota serie TV Outlander. L'adattamento sembra invece essere stato affidato a Sheldon Turner, che vanta nel curriculum una nomination agli Oscar.

Il rumor anticipa anche che la produzione sarebbe stata affidata a Vendetta Productions, compagnia dietro la quale ci sono proprio Sheldon Turner e Jennifer Klein. A partecipare al progetto vi sarebbero anche due membri di Sony PlayStation Productions in qualità di produttori, ovvero Asad Qizilbash e Carter Swan.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sono in sviluppo anche le serie TV di God of War e Horizon, affidate rispettivamente a Prime Video e Netflix.