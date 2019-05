Days Gone Finale Segreto, come sbloccarlo: implicazioni per Days Gone 2?

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Days Gone, la nuova avventura survival di Sony Bend Studio offre una campagna stimolante e longeva. A sorpresa, il gioco include anche un finale segreto: in questa mini-guida vi spiegheremo come sbloccarlo.

Il finale segreto di Days Gone può essere visto dopo i titoli di coda della campagna principale. Coinvolge il ricercatore della Nero O'Brian e implica diverse conseguenze rilevanti per il prosieguo della storia in un ipotetico Days Gone 2.

Come sbloccare il finale segreto di Dasy Gone

Per ottenere il finale segreto di Days Gone dovrete prima completare la campagna principale. Dopo averlo fatto, tenetevi occupati con le altre attività di gioco disponibili. Affrontate una delle missioni della storia ottenibili dopo il prologo, ripulite i siti di ricerca della Nero che vi siete lasciati indietro, conquistate qualche accampamento. Dopo un po', O'Brian vi contatterà per chiedervi di incontrarlo al Vecchio Cimitero.

Cosa accade nel finale segreto di Days Gone?

Cosa succede nel finale segreto? O'Brian rivela che il virus dei Furiosi si sta trasformando, e che i superiori della NERO ne sono sempre stati a conoscenza. La notizia inquietante è che il virus si sta mutando in modo da colpire anche il sistema linfatico dei non infetti, e che si sta rafforzando prendendo il controllo degli umani normali. In tutto questo si apprende che anche O'Brian è infetto: mentre usa i suoi nuovi poteri di Furioso per fare un balzo di diversi metri fino all'elicottero, avviserà Deacon che la NERO sta arrivando per tutti.

Possibili implicazioni per Days Gone 2?

Il finale segreto di Days Gone lascia sembra implicare in modo molto chiaro l'arrivo di un sequel. Il virus si è evoluto, e a quanto pare sta creando una nuova tipologia di Furiosi dalla forma umana: saranno loro i nemici principali di Days Gone 2, insieme all'organizzazione NERO?. Cosa questo implicherà per Deacon e per i cittadini di Lost Lake, non ne siamo ancora sicuri. Per saperne di più dovremo aspettare e vedere.

Cosa ne pensate del finale segreto di Days Gone? Se siete curiosi di vederlo, lo trovate nel filmato proposto in apertura. Se invece avete bisogno di qualche consiglio per affrontare le sfide più impegnative del gioco, potete consultare la nostra guida che vi spiega come sopravvivere alle Orde di Furiosi.