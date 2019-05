Days Gone e fotografia in-game: ecco gli scatti più spettacolari selezionati da Sony!

Days Gone ha finalmente realizzato il proprio esordio su Playstation 4, portando a termine il lungo viaggio che lo ha condotto dagli studi di Bend Studio sino alle case dei videogiocatori.

Il gioco che pone gli utenti nei panni di Deacon St. John è stato accolto con calore da parte dell'utenza Playstation, tanto da risultare il gioco di aprile 2019 di maggior successo all'interno del Regno Unito. Per celebrare l'uscita del titolo, Sony ha deciso di rendere Days Gone protagonista dell'ultima edizione di "Share of the Week", contest settimanale tematico di fotografia in-game su Playstation 4 e Playstation 4 Pro. Come di consueto, i videogiocatori si sono sbizzarriti, e gli scatti selezionati come vincitori mostrano diversi aspetti del mondo di gioco.



Alcuni di questi hanno posto l'accento sul protagonista, Deacon St. John, mentre altri si sono focalizzati sui minacciosi zombie che popolano il mondo di gioco. Anche i grandi panorami e scenari offerti da questa versione videoludica dell'Oregon sembrano aver affascinato i giocatori, che li hanno dunque immortalati all'interno delle proprie istantanee. Come di consueto, potete ammirare le immagini vincitrici direttamente in calce a questa news: qual è la vostra preferita?



Vi anticipiamo che Days Gone resterà il protagonista dell'iniziativa Share of the Week anche nel corso della prossima settimana: ai giocatori è infatti richiesto di puntare l'obiettivo sulla motocicletta di Deacon! A proposito, sapete che l'iconica moto di Days Gone è stata riprodotta nella realtà da un team di quattro esperti danesi?