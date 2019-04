Days Gone Gameplay: la prima ora di gioco in italiano!

Dopo aver assistito al nuovo gameplay trailer di Days Gone in attesa dell'uscita del 26 aprile in esclusiva su PS4, percorriamo nuovamente le strade digitali dell'action post-apocalittico di Sony Bend assieme ad Alessandro Bruni e al nostro filmato che mostra la prima ora di gioco.

Dal primo, emozionante incontro con i Furiosi alle attività free roaming che concorrono a tratteggiare l'esperienza di gioco assieme alle missioni della campagna principale, gli eventi che ci introducono alla storia di Days Gone costruiscono le fondamenta narrative e ludiche di un progetto che promette di intrattenerci per decine di ore.

Come ha potuto confermare lo stesso direttore creativo John Garvin, infatti, chi vorrà indossare i panni del biker Deacon St. John per fronteggiare le orde di non-morti dovrà investire non meno di 30 ore del proprio tempo prima di giungere ai titoli di coda, nel corso delle quali ci si potrà dilettare nella caccia ai Freaker e incontrare decine di personaggi secondari, ciascuno in grado di condurre la trama su percorsi sconosciuti ed estendere ulteriormente la longevità del titolo.

Potrete leggere su queste pagine la nostra recensione di Days Gone a partire dal 25 aprile, ma prima vi lasciamo in compagnia della nuova video dimostrazione di Alessandro Bruni e allo speciale di Francesco Fossetti sui giorni delle moto e degli zombie della nuova esclusiva PS4.