Days Gone: giocatore abbatte 300 Infetti senza sparare nemmeno un colpo

Dopo aver festeggiato il primo compleanno di Days Gone assieme a tutti i fan del survival horror di Sony Bend, un fan dell'esclusiva PS4 è riuscito ad avere la meglio su un'orda di 300 Infetti senza sparare nemmeno un colpo.

Nel cimentarsi in questa sfida, lo youtuber SpawnicusRex ha immortalato il tutto in un video per illustrare le tecniche impiegate per avere la meglio sulla marea di non-morti senza l'ausilio di alcuna arma da fuoco.

L'attività portata avanti dal creatore di contenuti rientra nelle iniziative compiute di recente dai fan di Days Gone con un evento lungo una settimana per celebrarne l'anniversario. Come possiamo osservare nel video che campeggia a inizio articolo, lo youtuber ha studiato nel dettaglio l'ambientazione per capire quale strada imboccare e riuscire, così facendo, a spingere gli Infetti verso le trappole esplosive.

Cosa ne pensate di questo video? Anche voi avete provato ad attuare questo genere di strategie per risparmiare munizioni e spezzare il ritmo delle sparatorie in compagnia di Deacon St. John? Prima di leggere i vostri commenti a riguardo, vi ricordiamo che su Everyeye.it potete recuperare questo speciale per compiere un viaggio fotografico nell'Oregon di Days Gone.