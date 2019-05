Days Gone è stato il gioco più scaricato sul PS Store europeo ad aprile

Sembrano non arrestarsi il flusso di notizie positive per Sony Bend: dopo essersi affermato come gioco più venduto ad aprile in paesi come l'Italia e la Spagna, ed aver superato i numeri di vendita al lancio in Giappone di God of War e Horizon Zero Dawn, Days Gone primeggia anche sul gradino più alto del podio del PlayStation Store europeo.

Il gioco open world con protagonista St. Deacon John è immediatamente seguito da Grand Theft Auto V, che non vuole davvero saperne, a quasi sei anni dal lancio, di lasciare le classifiche di vendita mondiali. Rimanendo in tema zombie, invece, troviamo World War Z in terza posizione, che lascia così fuori dal podio Mortal Kombat 11, che si accontenta del quarto piazzamento. Di seguito, vi riportiamo la classifica dei 20 giochi più scaricati sul PlayStation Store ad aprile:

Days Gone

Grand Theft Auto V

World War Z

Mortal Kombat 11

The Crew 2

Far Cry 5

FIFA 19

Borderlands: Game of the Year Edition

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Minecraft

Assassin’s Creed Odyssey

Marvel’s Spider-Man

The Forest

ARK: Survival Evolved

Tom Clancy’s The Division 2

Watch Dogs 2

The Witcher 3: Wild Hunt

EA Sports UFC 3

Star Wars Battlefront II

Rocket League

La classifica USA ci riporta dati lievemente diversi, con il brutale Mortal Kombat 11 di NetherRealm Studios che trionfa al primo posto, e con Grand Theft Auto V che, stranamente, non riesce a rientrare nella top 10, in cui figurano invece Sekiro Shadows Die Twice e Call of Duty Black Ops 4 di Activision. E voi che giochi avete acquistato sul PlayStation Store durante il mese di aprile?