Days Gone è stato il gioco di maggior successo ad aprile in UK

Secondo quanto riferito da MCV, Days Gone, la nuova esclusiva per PlayStation 4 sviluppata da Sony Bend, ha conquistato lo scettro di gioco di maggior successo nel Regno Unito ad aprile, pur essendo stato in commercio per soli cinque giorni fino al termine dello stesso mese.

Nonostante la titubanza di una porzione della community che ha accompagnato il lancio del titolo open world, Days Gone sta quindi registrando ottimi numeri per Sony, che ancora una volta lancia sul mercato un prodotto esclusivo di successo. In UK, il gioco riesce ad imporsi anche su nomi come Mortal Kombat 11 e Tom Clancy's The Division 2, come potete evincere dalla classifica di aprile che vi andiamo a riportare di seguito:

Days Gone – NEW Mortal Kombat 11 – NEW Tom Clancy’s The Division 2 FIFA 19 Red Dead Redemption 2 Mario Kart 8 Deluxe Yoshi’s Crafted World Sekiro: Shadows Die Twice World War Z – NEW New Super Mario Bros U. Deluxe

Nel frattempo, Sony ha celebrato il debutto del gioco pubblicando il trailer con i riconoscimenti della stampa, che potete visionare in cima alla notizia. I quote riportati nel filmato ci parlano di un'ambientazione ben curata, di una storia profonda, e di un'esperienza complessiva molto coinvolgente. E voi, che impressioni avete avuto da Days Gone? Ricordiamo che il titolo si è aggiornato nuovamamente raggiungendo la versione 1.07, con il team di sviluppo che ha provveduto a correggere i problemi tecnici che causavano alcuni crash di PlayStation 4.