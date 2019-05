Days Gone è stato il gioco più venduto in Italia ad aprile 2019

AESVI ha pubblicato la classifica dei dieci giochi più venduti in Italia ad aprile 2019: Days Gone domina la top ten, pur essendo uscito a fine mese (il 26 aprile), segno evidente del notevole successo riscosso dalla nuova esclusiva PlayStation.

In classifica trovano spazio anche FIFA 19 e GTA V rispettivamente al secondo e terzo posto del podio mentre Mortal Kombat 11 debutta al quarto posto. Continua anche il periodo positivo di Marvel's Spider-Man e Sekiro Shadows Die Twice, mentre Devil May Cry V non figura in classifica.

Classifica videogiochi aprile 2019

DAYS GONE FIFA 19 GRAND THEFT AUTO V MORTAL KOMBAT 11 YOSHI’S CRAFTED WORLD MINECRAFT PLAYSTATION 4 EDITION MARVEL'S SPIDER-MAN SEKIRO SHADOWS DIE TWICE MINECRAFT NINTENDO SWITCH EDITION MARIO KART 8 DELUXE

AESVI ha diffuso anche la classifica dei tre giochi più venduti in Italia dall'inizio dell'anno, al primo posto troviamo FIFA 19, seguito da Grand Theft Auto V e Kingdom Hearts 3.