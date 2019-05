Days Gone: Guida alle Armi migliori e come ottenerle

Dopo avervi fornito trucchi e strategie per sopravvivere alle orde di Furiosi, in questa mini-guida di Days Gone vi parleremo delle migliori armi disponibili nel gioco, indicandovi anche quelle più efficaci in ogni situazione.

All'interno del gioco sono disponibili diverse tipologie di armi come mitragliette, pistole, fucili a pompa e altro ancora, ma quali sono le più efficaci da usare contro i nemici? Di seguito vi indicheremo le migliori bocche da fuoco da utilizzare nel corso dell'avventura.

Le migliori armi di Days Gone

Tra tutte le armi disponibili nel gioco, vi consigliamo assolutamente di procurarvi e utilizzare quelle elencate qui sotto:

Chicago Chopper : la Chicago Chopper è la mitraglietta più potente e versatile del gioco. Oltre ad avere un'alta velocità di fuoco, quest'arma ha la capacità di sparare colpi singoli (e quindi di uccidere un Furioso anche con un solo colpo). Può trasportare fino a 330 proiettili, con 55 colpi nel caricatore. L'arma può essere acquistata da un mercante nel quinto campo chiamato Isola dei Maghi, al costo di 3000 crediti (a tal proposito, se avete bisogno di crediti non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega come guadagnare soldi in Days Gone)

: per abbattere i nemici d'élite come Breakers e Ragers vi raccomandiamo di utilizzare il .50 BFG. Questo fucile delle forze speciali può infliggere una quantità notevole di danni, e vi sarà di grande aiuto contro i nemici più resistenti e insidioso. Potete acquistarlo al prezzo di 3000 crediti dal mercante di Isola dei Maghi.

: questa è tra le armi da mischia più efficaci. Per ottenerla dovrete sbloccare la relativa ricetta di creazione conquistando i campi Ambush. Combinata con le abilità del combattimento da mischia, sarete in grado di ucciderete i nemici anche con un colpo solo.

: la balestra sarà il vostro miglior alleato negli approcci furtivi. L'avrete a disposizione dall'inizio dell'avventura, e potrete craftare le munizioni utilizzando le risorse accumulate nel corso del gioco. Non dimenticate di sfruttarla per adottare approcci stealth.

Se avete bisogno di altri consigli per sopravvivere nella nuova avventura survival di Sony Bend Studio, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Days Gone con consigli utili sulle armi, le abilità e la moto di Deacon.