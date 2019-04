Days Gone: Guida al Viaggio Rapido, come sbloccarlo e quanto costa

Per spostarvi nel mondo di Days Gone farete spesso affidamento sulla vostra moto, ma in alcuni casi avrete bisogno di coprire grandi distanze in pochi istanti. A tale scopo potrete usare il Viaggio Rapido: in questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarlo, quanto costa, e come utilizzarlo al meglio.

Di seguito vi spieghiamo come utilizzare il Viaggio Rapido e come renderlo disponibile in tutta la mappa di Days Gone.

Come usare il Viaggio Rapido in Days Gone

Andare in giro per il mondo di Days Gone con la vostra moto è un'esperienza esaltante. Se avete bisogno di coprire grandi distanze in breve tempo, però, vi conviene utilizzare il sistema del Viaggio Rapido. Ecco come funziona:

Aprite la mappa e selezionate il punto di viaggio rapido in cui desiderate andare.

Sotto ogni opzione vedrete il costo del carburante e il salto temporale che si verificherà dopo il viaggio rapido. Il costo della benzina e la lunghezza del salto temporale aumenteranno con la distanza della meta di arrivo.

Per effettuare il viaggio rapido avrete bisogno almeno della quantità minima di carburante richiesta.

Inoltre avrete bisogno di trovarvi vicino alla vostra moto o al vostro letto.

Ripristinate l'energia ai checkpoint NERO

Oltre a potervi spostare rapidamente in tutti gli accampamenti della mappa, avrete modo di sbloccare altri punti di viaggio rapido completando i checkpoint NERO. Una volta che avrete ripristinato la fornitura di energia all'intero di un checkpoint NERO, da quel momento sarete in grado di raggiungerlo in qualsiasi momento con il viaggio rapido.

Eliminate le infestazioni di nemici

Un problema che potreste incontrare tentando di viaggiare velocemente in Days Gone è che le infestazioni vicine bloccheranno determinati siti. Dovrete eliminarle per sbloccare i punti di viaggio rapido nelle vicinanze, quindi una buona regola è quella di ripulire i nidi di nemici ogni volta che li incontrate durante le fasi esplorative.

Se avete bisogno di altri consigli per affrontare al meglio le sfide di Days Gone, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega come guadagnare crediti velocemente.