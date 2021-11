Days Gone, Horizon Zero Dawn e Death Stranding: quanto hanno venduto su PC?

Sony sta pian piano ramificando la sua strategia all'interno del mondo del gaming, non più esclusivamente legata alle sue home console. Il colosso nipponico sta esplorando le possibilità offerte dal mercato mobile, ma anche da quello PC, dove sono arrivate alcune tra le sue produzioni first party di maggior rilievo.

Tra queste sono inclusi Days Gone, Horizon Zero Dawn e Death Stranding (in quest'ultimo caso parliamo più di un titolo second party). Ma che tipo di accoglienza ha riservato l'utenza PC alle esclusive targate PlayStation?

Non possiamo prenderli per dati certi, ma il portale SteamSpy potrebbe aver rivelato i numeri registrati da questi tre titoli su Steam. Come potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, sembra che Days Gone abbia venduto 1.581 milioni di copie, Horizon Zero Dawn 1.357 milioni, e infine Death Stranding 1.645 milioni. Tutto sommato delle cifre modeste, soprattutto se rapportate alle unità piazzate dalle versioni console (Horizon 13-14 milioni, Days gone 6-7 milioni, Death Stranding 3-4 milioni, stando a delle stime).

Per quanto non siano particolarmente impressionanti, sta di fatto che Sony trae un prezioso guadagno da queste vendite, specialmente se parliamo come in questo caso di porting e non di titoli sviluppati da zero.

Alla lista dei titoli PlayStation in arrivo su PC si è di recente aggiunto un altro kolossal come God of War di Sony Santa Monica, ma anche Uncharted Legacy of Thieves Collection, bundle che conterrà Uncharted 4 e Uncharted L'Eredità Perduta. Intanto, il secondo leak di NVIDIA GeForce Now potrebbe aver anticipato le future pubblicazioni su Steam di Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima e Returnal.