Days Gone meglio di Horizon Zero Dawn e God of War nella settimana di lancio in Giappone

Per quanto le attese dei giocatori fossero più tiepide rispetto alle altre grandi esclusive targate PlayStation, Days Gone sta ricevendo un'accoglienza oltremodo positiva in diverse regioni del mondo.

Dopo essersi imposto nella classifica inglese per due settimane di fila ed aver ottenuto il primato in Italia e in Spagna, Days Gone sembra aver conquistato anche il cuore dei giocatori giapponesi.

Come riportato in un tweet di Benji-Sales, ormai divenuto tra le altre cose uno degli insider più affidabili quandi si parla di Sony, Days Gone ha venduto nella settimana di lancio nel Paese del Sol Levante ben 114.000 unità. Una cifra che, addirittura, supera i numeri registrati da rinomati titoli come God of War e Horizon: Zero Dawn, con quest'ultimo che includeva le gigantesche creature robotiche tanto care agli appassionati orientali. E voi come state trovando l'avventura confezionata da Sony Bend? Diteci la vostra sfruttando lo spazio dedicato ai commenti.

Ricordiamo che Days Gone è disponibile in esclusiva su PlayStation 4. Sulle nostre pagine trovate la Guida per sbloccare il finale segreto del gioco, che sembrerebbe includere degli indizi su un possibile seguito (non è un mistero, del resto, che Sony voglia rendere l'IP un vero e proprio franchise). Se siete affamati di ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Days Gone.