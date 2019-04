Days Gone incontra The Last of Us in una splendida illustrazione

Il mondo di Days Gone e quello di The Last of Us hanno sicuramente dei tratti in comune: le due esclusive PlayStation sono infatti ambientate in un mondo ormai desolato, decaduto e popolato da terribili creature, mentre il giocatore è impegnato a fuggire non solo da queste, ma anche dagli altri umani superstiti.

Le similitudini tra i due giochi non devono essere sfuggiti all'occhio dell'artista noto su Instagram come @dantefitts, che ha infatti realizzato una sfiziosa illustrazione che unisce proprio i protagonisti di entrambi gli apprezzati videogame, Deacon e Joel ed Ellie con questi ultimi che hanno preparato addirittura una torta con tanto di motocicletta come decorazione.

L'immagine è stata poi ripresa anche dalla divisione tedesca di PlayStation, che l'ha a sua volta condivisa sui propri profili social, accompagnata da una didascalia che da il "benvenuto in famiglia" allo stesso Deacon.

Il gioco di Sony Bend è disponibile dalla scorsa settimana in esclusiva su PlayStation 4: per approfondire potete sicuramente dare un'occhiata alla nostra recensione di Days Gone, mentre se foste ancora alle prime armi, sul nostro sito trovate anche una guida per iniziare Days Gone.

The Last of Us è invece un apprezzatissimo titolo di Naughty Dog, che sta per ricevere un sequel. Secondo alcuni, The Last of Us Part 2 potrebbe arrivare entro il 2019.