Days Gone: la Key Art ufficiale mostra un paesaggio infestato da zombie

Bend Studio e Sony Interactive Entertainment hanno pubblicato la Key Art ufficiale di Days Gone, offrendo un nuovo scorcio dell'ambientazione che farà da sfondo alla nuova avventura. L'immagine è stata riportata in calce alla notizia.

La Key Art ufficiale di Days Gone è stata pubblicata sulla pagina Twitter di Bend Studio: l'immagine mostra in primo piano il protagonista dell'avventura, Deacon St. John, e la sua motocicletta nell'idilliaca ambientazione del Pacific Northwest. Sembrerebbe tutto tranquillo, se non fosse per l'immensa orda di Freaker presente sullo sfondo, i letali nemici contro cui dovremo combattere per sopravvivere con tutte le nostre forze.

Ricordiamo che il gioco è tornato a mostrarsi pochi giorni fa con un nuovo trailer pubblicato da Sony Interactive Entertainment Japan & Asia in occasione del PlayStation Line-Up Tour 2018, evento che ha fatto da anteprima all'imminente Tokyo Game Show 2018 (in programma dal 20 al 23 settembre).

Il titolo di Bend Studio sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 4 dal 23 febbraio 2019. Per saperne di più sul gioco potete leggere la nostra Anteprima di Days Gone. Il gioco è stato protagonista anche della seconda de La Voce del Popolo, la nuova rubrica di Everyeye in cui raccogliamo le opinioni dei nostri utenti sui titoli più attesi del prossimo futuro.