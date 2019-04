Days Gone: ecco a voi la mappa completa del mondo di gioco

Days Gone, nuova esclusiva per PlayStation 4 sviluppata da Bend Studio, permette ai suoi giocatori di esplorare una vastissima mappa open world ambientata in un Oregon da incubo, invaso da orde di zombie furiosi e umani non meno pericolosi.

In contemporanea con il lancio del titolo, il portale PowerPyx ha pubblicato la mappa completa in alta risoluzione, che ci fornisce un'idea della vastità del mondo di gioco nel quale può spostarsi il protagonista Deacon St-John. La mappa è suddivisa in sei aree distinte: Cascade, Belknap, Lost Lake, Iron Butte, Crater Lake e Highway 97. Le zone inesplorate sono inizialmente ricoperte dalla nebbia, e possono essere svelate conquistando gli accampamenti oppure spostandosi a bordo della moto.

Il raggiungimento di nuove regioni, in ogni caso, è vincolato all'avanzare della storia. La mappa, infatti, non può essere esplorata nella sua interezza fin dall'inizio dell'avventura. Una volta rivelata nella sua totalità, i giocatori possono spostarsi ovunque vogliono per raccogliere collezionabili, conquistare gli avamposti e completare gli obiettivi rimanenti. Segnaliamo inoltre che sono presenti dei punti di non ritorno temporanei: per esigenze narrative, in alcuni punti della storia risulta impossibile spostarsi liberamente. Al termine dell'avventura, tuttavia, viene nuovamente concessa massima libertà.

Potete visionare la mappa in calce a questa notizia. Vi consigliamo di ingrandirla, poiché sono anche presenti le icone degli accampamenti, delle stazioni di rifornimento per la moto e altri punti d'interesse. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la recensione di Days Gone a cura del nostro Giuseppe Arace.