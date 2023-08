Days Gone e MediEvil diventano film o serie TV? L'indizio da PlayStation Productions!

Nonostante il recente rinvio dell'uscita del film di Gran Turismo, sembra che Sony non abbia intenzione di ridurre il proprio impegno sul fronte delle trasposizioni delle proprie IP sul grande schermo.

Mentre proseguono le riprese per il film di Ghost of Tsushima condotte dal regista di John Wick 4, Chad Stahelski, già si inizia infatti a mormorare di ulteriori piani in quel di PlayStation Productions. A stuzzicare la fantasia dei videogiocatori è in particolare l'apertura di un nuovo sito ufficiale dedicato alla divisione film, serie TV e animazione del marchio PlayStation. Nell'home page del portale troneggia infatti un trailer inedito di PlayStation Productions, decisamente interessante.

Nel filmato, si alternano rappresentazioni degli eroi e delle eroine Sony destinati a fare la propria apparizione sul piccolo e grande schermo. Accanto ai già ben noti Joel ed Ellie, trovano spazio i protagonisti di Ghost of Tsushima, Horizon: Zero Dawn e God of War, le cui trasposizioni in serie TV o film sono già state annunciate da tempo. Tra questi grandi nomi, tuttavia, hanno fatto capolino anche alcuni frame dedicati agli immaginari di Days Gone e MediEvil. Una circostanza che ha immediatamente aperto le porte a ipotesi relative a film o serie TV ispirate alle due IP di casa Sony.



Cosa ne pensate, vi piacerebbe poter assistere all'annuncio di delle trasposizioni per questi due videogiochi Sony?