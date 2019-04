Days Gone: le meraviglie della Photo Mode in una galleria immagini

La cura per i dettagli di Days Gone riposta dagli autori di Sony Bend spinge la community di ResetEra a organizzare una simpatica esposizione digitale con degli scatti di gioco realizzati attraverso la modalità fotografica del kolossal post-apocalittico appena lanciato in esclusiva su PlayStation 4.

Grazie alla Photo Mode di Days Gone, tutti gli emuli del biker Deacon St. John possono immortalare le proprie gesta attraverso una serie particolarmente ampia di strumenti con cui modificare la posizione della telecamera, il campo visivo, l'ora del giorno e i livelli cromatici.

Estremamente utili sono poi i tool che consentono agli utenti di regolare i filtri, la gradazione di colore, la lunghezza focale e persino le espressioni facciali dei personaggi a schermo: date un'occhiata alle squisite immagini che trovate nella galleria in calce alla notizia e diteci cosa ne pensate.

Se gli appassionati di action open world celebrano l'uscita di Days Gone condividendo in rete i propri scatti ingame più ispirati, le alte sfere di Sony Worldwide Studios e delle sussidiarie di SIE festeggiano in grande stile la commercializzazione del titolo su PS4 partecipando, assieme a quel mattacchione abbatti-Furiosi di Shuhei Yoshida e a Cory Barlog di Sony Santa Monica, al party organizzato da Sony Bend lo scorso 26 aprile.