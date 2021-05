Days Gone: miglioramenti su PC e confronto con PS5, l'analisi di Digital Foundry

La nuova strategia di Sony che mira a portare le grandi esclusive PlayStation su PC segna oggi un'altra importante tappa con l'arrivo di Days Gone. Nel giorno di esordio del titolo targato Bend Studio non poteva mancare l'attenta analisi di Digital Foundry con tanto di comparazione con la versione per PS5.

Come si evince dal nuovo video pubblicato dai tecnici britannici, la versione PC di Days Gone è più di un semplice porting: i ragazzi di Bend Studio hanno infatti aggiornato l'Unreal Engine 4 per includere funzionalità del tutto assenti nella vecchia versione per PS4 Pro e che danno del filo da torcere anche a PlayStation 5. La prima cosa che salta all'occhio è l'implementazione dell'illuminazione globale con ray tracing simulato via software: in sostanza la diffusione della luce risulta più realistica con una maggiore profondità delle ombre.



L'apocalisse zombie su PC porta poi in dote una qualità delle texture superiore che influisce su quasi tutte le superfici e dona un aspetto generale decisamente migliore rispetto alla controparte per console. Infine la risoluzione, che grazie alla potenza di calcolo dei moderni PC può fare a meno del checkerboarding e restituisce i 4K nativi. Allo stesso modo tutti i processi di post elaborazione risultano migliorati e contribuiscono ad innalzare il livello qualitativo senza sgradevoli artefatti.

Insomma il lavoro di Bend Studio ha portato i suoi frutti. Intanto la battaglia dei fan per vedere un possibile sequel continua: la petizione per Days Gone 2 ha da tempo superato le 100.000 firme.