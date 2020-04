Days Gone: è morto Filipe Duarte, il doppiatore portoghese di Deacon

Con tristezza apprendiamo che Filipe Duarte, attore portoghese che ha prestato la sua voce a Deacon St. John in Days Gone, è venuto a mancare all'età di soli 46 anni a causa di un attacco cardiaco.

Diversi sviluppatori di Bend Studio hanno lasciato un messaggio in ricordo dell'attore, tra cui il Lead Open World Designer Eric Jensen: "Mi rende incredibilmente triste sapere della morte dell'attore portoghese Filipe Duarte. È stato la voce di Deacon per noi e per tanti videogiocatori in Portogallo. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento difficile".

Oltre alla partecipazione a Days Gone, Duarte vantava una lunga carriera trascorsa nei teatri, in televisione e al cinema, ed era molto noto nella sua terra natia. Nel 2015 ha anche vinto un Golden Globe portoghese per il suo ruolo nella serie televisiva The Invisibile Life. Duarte apparirà ancora una volta sul grande schermo nel film Nothing Ever Happened, che si trova attualmente in post-produzione.

Questa sembra essere una settimana maledetta per i doppiatori: solo qualche giorno fa vi abbiamo segnalato la morte di Rick May, voce di Team Fortress 2 e Star Fox 64, mentre ieri è venuto a mancare il doppiatore di Leon in Resident Evil 2, Paul Haddad.