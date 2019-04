Days Gone: la moto di Deacon è la protagonista del nuovo trailer

Con un filmato nuovo di zecca Sony Bend Studio ha deciso di presentarci la moto di Deacon, la quale ci starà al nostro fianco per tutta l'avventura di Days Gone.

A differenza degli altri titoli a mondo aperto, la nuova esclusiva PlayStation 4 permetterà al giocatore di utilizzare solo ed esclusivamente il particolare veicolo del protagonista, che fa parte di un gruppo di bikers al quale è particolarmente legato. Nel corso del gioco si avrà l'opportunità di potenziare e riparare la moto di Deacon, che potrà ad esempio montare un nitro sempre più efficace. Stando poi a quanto dichiarato dagli sviluppatori, gli utenti avranno la sensazione di essere incredibilmente abili con questo veloce mezzo proprio per via del forte legame col suo proprietario. Nel video possiamo vedere come sia possibile sfrecciare in giro per la mappa e sfruttare qualsiasi oggetto come trampolino per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Days Gone arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 26 aprile 2019 esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Nel caso ve la foste persa, potete riguardare la nostra diretta nella quale abbiamo giocato la prima ora della versione italiana del gioco. Sulle nostre pagine trovate anche uno speciale sul mondo dei bikers.