Days Gone: la moto di Deacon St. John protagonista nei migliori scatti selezionati da Sony

Days Gone torna ad essere protagonista assoluto di Share of the Week, il contest tematico settimanale dedicato da Sony alla fotografia in-game su Playstation 4.

Se nella scorsa edizione ai videogiocatori era stato genericamente richiesto di immortalare nei propri scatti il nuovo titolo di Bend Studio, questa settimana la richiesta è stata molto più specifica. Sony ha infatti sfidato gli utenti PS4 e PS4 Pro a rendere protagonista assoluta delle proprie istantanee la moto di Deacon St. John. La fedele compagna a due ruote del nostro alter-ego videoludico è stata dunque oggetto principale di questa nuova edizione del contest Share of the Week. Tra le immagini condivise dai giocatori, Sony ha selezionato sei scatti vincitori, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Come di consueto, pur condividendo il medesimo soggetto, la selezione operata risulta piuttosto variegata: qual è lo scatto che vi ha colpito di più?



In Days Gone, la moto è per il protagonista molto più di un "semplice" mezzo di trasporto: rappresenta una vera e propria compagna di viaggio indispensabile. Forse anche per questa ragione, Playstation Nordic ha promosso un'iniziativa che ha visto quattro tecnici riprodurre in sole 48 ore la moto di Days Gone nella realtà. In chiusura, vi anticipiamo che il gioco di Bend Studio resta protagonista di Share of the Week per la terza settimana consecutiva: dopo i migliori scatti su Days Gone, Sony chiede ora agli utenti di concentrarsi sulla figura di Deacon St. John.