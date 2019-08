Days Gone, non solo nuove sfide: i dettagli sulla nuova patch 1.40

Bend Studio ha reso disponibile le note relative alla Patch 1.40 di Days Gone, con la quale sono state introdotte diverse modifiche e novità all'interno del gioco.

L'aggiornamento, come vi abbiamo già riferito, ha introdotto la nuova sfida settimanale e inediti adesivi per la moto, ma non solo. Il team di sviluppo, tramite Reddit, ha offerto tutti i dettagli sulle caratteristiche dell'aggiornamento. Quest'ultimo ha introdotto il supporto alle prossime, ed ultime, tre sfide DLC gratuite. Le challenge 10, 11 e 12 saranno rispettivamente attivate nei giorni 30 agosto, 6 settembre e 13 settembre.

Inoltre, la Patch 1.40 ha reso disponibili alcune interessanti feature, tra le quali il supporto al "Motion Sensor Function Aiming". Grazie a quest'ultimo, è ora possibile apportare alcune modifiche di precisione alla mira, semplicemente muovendo il Dualshock 4. Per usufruire della funzione, sarà necessario attivarla, in quanto di default risulterà impostata su "0". Manualmente, è possibile regolare la sensibilità tramite una scala che va da uno a dieci. Inoltre, a livello di difficoltà Facile è ora possibile attivare una funzione di supporto per i Quick Time Event. Attivandola, il gioco completerà automaticamente queste sezioni senza la necessità da parte del giocatore di premere effettivamente alcun tasto. Infine, la Patch 1.40 di Days Gone ha risolto alcune problematiche precedentemente riscontrare all'interno del titolo.



Vi ricordiamo che il gioco di Bend Studio è disponibile in esclusiva su Playstation 4: sulle pagine di Everyeye potete trovare il nostro speciale dedicato alle sfide post lancio di Days Gone.