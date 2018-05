Days Gone non permetterà di selezionare il livello di difficoltà

GameInformer USA ha pubblicato recentemente un video che mostra la prima ora di Days Gone commentata dagli sviluppatori, proprio grazie alle parole del team di sviluppo scopriamo che il gioco non permetterà di selezionare il livello di difficoltà.

Sony Bend conferma che Days Gone non avrà livelli di difficoltà multipli e dunque non sarà possibile selezionare in alcun modo selezionare la difficoltà prima della partita. Gli sviluppatori stanno lavorando per offrire un bilanciamento ottimale, con l'obiettivo di fornire una sfida equilibrata sia ai novizi che ai giocatori più esperti: "Di base il gioco è piuttosto difficile... non vogliamo che sia troppo facile. Un gioco difficile è decisamente più divertente, inoltre l'ambientazione apocalittica si presta bene a un livello di difficoltà mediamente elevato..."

Ricordiamo che Days Gone sarà disponibile nel corso del 2019 su PS4 e PS4 Pro, secondo quanto abbiamo appreso il gioco uscirà prima di The Last of Us 2, così da evitare uno scontro diretto con il titolo Naughty Dog. Gli sviluppatori hanno inoltre rivelato alcuni dettagli sulla longevità, parlando di almeno 30 ore necessarie per portare a termine l'avventura.