Days Gone è la nuova IP 2019 con maggior successo nel Regno Unito

L'Oregon popolato da zombie ideato dagli sviluppatori di Bend Studio è approdato sul mercato videoludico il 26 aprile di quest'anno, portando sulla console ammiraglia Sony un'interessante nuova IP.

Ebbene, sembra che le avventure di Deacon St. John abbiamo conquistato con un'intensità particolare i cuori degli appassionati residenti in Gran Bretagna. Nel Paese, infatti, Days Gone vanta ad ora un titolo di assoluto prestigio, ovvero quello di miglior nuova IP del 2019! Secondo quanto rivelato dai dalle analisi statistiche condotte dalla Entertainment Retail Association, il gioco di Bend Studio ha infatti ottenuto, tra tutte le nuove proprietà intellettuali debuttate nella prima metà dell'anno, il miglior risultato commerciale. Tra mercato retail e mercato digitale, Days Gone ha venduto 229.182 copie nel Regno Unito entro la fine di giugno 2019. Un risultato interessante soprattutto a fronte del fatto che il gioco è stato pubblicato solamente a primavera inoltrata.

Days Gone è stato supportato dal team di sviluppo anche nel periodo successivo al lancio: sulle pagine di Everyeye potete trovare un articolo dedicato alle nuove sfide post lancio. L'open world è inoltre protagonista di uno speciale realizzato dal nostro Giuseppe Arace, dedicato a Days Gone e Red Dead Redemption 2. E voi cosa ne pensate? Qual è la vostra personale migliore nuova IP di questa prima metà dell'anno?