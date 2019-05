Days Gone: la nuova patch è disponibile per il download, pesa 13GB

Nel mentre il suo sorprendente successo commerciale non accenna ad arrestarsi, Days Gone accoglie una nuova patch con cui gli sviluppatori di Sony Bend Studio hanno messo una toppa a diverse imperfezioni tecniche che inficiavano sino ad oggi l'esperienza di gioco.

L'aggiornamento è di quelli particolarmente impegnativi, dal momento che il suo peso totale ammonta a ben 13GB. Si tratta a conti fatti dell'update più grande mai ricevuto dal gioco, che in questo modo vede però risolti tutta una serie di problematiche tecniche che vi riportiamo di seguito:

Risolti problemi di progressione;

Introdotti i fix per i crush avvenuti dopo la patch 1.09;

Introdotti i fix per problemi di lag e stuttering;

Risolti i frame-rate drop;

Miglioramenti di performance e stabilità;

Introdotti i fix per i glitch avvenuti dopo la patch 1.09;

Risolti altri bug e problemi minori.

Per quanto, dunque, il peso del download si sia rivelato più gravoso del previsto, l'aggiornamento introduce molteplici migliorie tecniche che andranno a migliorare sensibilmente l'esperienza degli utenti.

Ricordiamo ai lettori che Days Gone è disponibile ora in esclusiva su PlayStation 4. Sulle nostre pagine trovate una Guida per trovare tutti i collezionabili legati al personaggio di Deacon St. John (di cui sono stati selezionati i migliori scatti fotografici da parte di Sony).