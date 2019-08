Days Gone: nuova sfida e personalizzazioni a tema God of War e Concrete Genie per la moto!

Days Gone, ultima produzione di Bend Studio, sviluppata in esclusiva per Playstation 4 e Playstation 4 Pro accoglie un interessante aggiornamento: ecco le novità!

Il titolo ambientato in un immaginario Oregon popolato di zombie accoglie innanzitutto una new entry tra le sfide DLC di Days Gone. Presentata con un breve trailer che trovate in allegato ad uno dei Tweet presenti in calce alla news, questa porrà il giocatore di fronte ad una nuova prova. Denominata "Reload", la nuova sfida ideata da Bend Studio ha per protagonista un'orda di 300 Frakers. Il vostro obiettivo sarà quello di abbattere i nemici in un tempo pari a tre minuti, utilizzando ad esempio armi come l'AS50, che consente di colpire più avversari contemporaneamente. Per avere successo, dovrete inoltre cercare di utilizzare l'ambiente a vostro vantaggio, scegliendo posizionamenti vantaggiosi all'interno della mappa. Siete pronti a scendere in campo?



Ma non è tutto: con l'ultimo aggiornamento, Bend Studio ha voluto fare una piccola sorpresa agli utenti, rendendo disponibili tre adesivi per personalizzare la vostra moto. Dopo la skin a tema Uncharted, due di questi, in particolare, hanno voluto omaggiare alcuni colleghi, proponendo motivi ispirati al God of War di Santa Monica e a Concrete Genie di Pixelopus. Potete visionare un'anteprima delle due ruote personalizzate direttamente in calce a questa news.