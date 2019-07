Days Gone: la nuova sfida settimanale ha a che fare con le orde!

Prosegue il supporto post-lancio di Days Gone: quest'oggi i ragazzi di Bend Studio hanno reso disponibile una nuova Sfida Settimanale denominata Impavido cavaliere. L'obiettivo? Sterminare un’orda di 300 furiosi il più velocemente possibile!

Com'è ormai consuetudine, anche questa sfida include una serie di obiettivi secondari da completare per sbloccare tutte le ricompense e scalare le posizioni della classifica globale:

Occhio di falco: Effettua X eliminazioni con la balestra; Intoccabile: Effettua X eliminazioni senza subire danni; Al centro del mirino: Effettua X colpi alla testa; Rischio inutile: Effettua X eliminazioni senza eseguire capriole.

Solo i più bravi tra voi saranno in grado di portare a termine tutti gli obiettivi in un solo tentativo. Non c'è nessuna fretta, in ogni caso, dal momento che la sfida rimarrà disponibile anche dopo il prossimo aggiornamento settimanale. Stabilendo un punteggio elevato otterrete la toppa Resistente, che riduce il consumo di vigore. Si tratta di un vantaggio utile non solo in questa sfida, ma anche nelle precedenti, come Senza tregua e Incursione al campo. Gli sviluppatori consigliano inoltre di utilizzare la toppa Sentenza di Incursione al campo, che incrementa la penetrazione dei colpi, e i seguenti anelli:

Proiettili : Effettua una capriola per ricaricare alcune munizioni dell’arma in uso;

: Effettua una capriola per ricaricare alcune munizioni dell’arma in uso; Ariete : Scala o oltrepassa un oggetto per recuperare vigore;

: Scala o oltrepassa un oggetto per recuperare vigore; Cuor di leone : Elimina un nemico mentre è attiva una mistura tattica per recuperare concentrazione;

: Elimina un nemico mentre è attiva una mistura tattica per recuperare concentrazione; 1%: Il reticolo di mira di minori dimensioni riduce la dispersione dei colpi e incrementa la precisione.

Non ci resta che augurarvi buona fortuna! Days Gone, ricordiamo, è disponibile esclusivamente su PS4 e PS4 Pro, e che in questi giorni è uno dei protagonisti dei Saldi Estivi del PlayStation Store.