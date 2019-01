Days Gone: nuove scene di gioco dal Taipei Game Show

I vertici degli studi Sony Bend volano a Taiwan per mostrare al pubblico del Taipei Game Show delle nuove scene di gioco di Days Gone, l'action free roaming a tinte horror che approderà in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 26 aprile.

Nella doppia video dimostrazione confezionata dagli autori della sussidiaria a stelle e strisce di Sony Interactive Entertainment, il protagonista Deacon St. John si addentra nel territorio controllato dai Freaker per reperire dei pezzi di ricambio per la sua moto prima di essere notato dall'orda di zombie.

Le missioni orientate alla raccolta di oggetti, armi e cibo per le comunità di sopravvissuti che si serviranno di questo ex motociclista correranno parallelamente alle attività basate sulla distruzione dei nidi di Freaker. La scelta dell'approccio da adottare per portare a termine questi incarichi spetterà solo all'utente: l'atteggiamento assunto dai giocatori determinerà il comportamento degli zombie, con tutte le conseguenze che potete facilmente intuire in termini di coinvolgimento e di rigiocabilità.

Nelle intenzioni degli sviluppatori statunitensi, l'offerta ludica di Days Gone dovrebbe garantire un'esperienza soddisfacente per tutta la durata dell'avventura proprio in virtù di questa libertà d'azione e dei molteplici approcci alle sfide che potremo adottare. Date un'occhiata ai nuovi video di gioco di Days Gone provenienti dal Taipei Game Show e diteci cosa ne pensate al riguardo.