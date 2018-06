Days Gone: nuovi dettagli su una fazione nemica e personaggi

Dopo aver annunciato la data di uscita di Days Gone, Sony Bend ha svelato tramite le pagine del PlayStation Blog alcuni dettagli su una nuova fazione nemica e su alcuni dei personaggi protagonisti dell'avventura.

Per quanto riguarda la fazione nemica, denominata Requiescat In Pace (RIP), scopriamo che si tratta di "una setta che venera i furiosi. I suoi membri, noti come “Ripugnanti”, si vestono come furiosi, ambiscono a uccidere chiunque non sia un furioso. Oltre a essere un elemento chiave della storia, i Ripugnanti costituiscono un aspetto importante dell’ecologia dei furiosi nel gioco. Se volete smantellare un campo di Ripugnanti, per esempio, provate ad attirare uno sciame al suo interno. Poiché i Ripugnanti si rifiuteranno di uccidere i furiosi, i risultati saranno sorprendenti."

Gli sviluppatori hanno inoltre svelato alcuni dettagli sui personaggi che compaiono nel nuovo trailer:

William Boozer Gray

Interpretato da Jim Pirri, Boozer è già comparso nel primo trailer di Days Gone pubblicato nel 2016, viene descritto come amico fraterno di Deacon, pronto a tutto pur di salvargli la pelle.

Alkai Turner

Trafficante d'armi dell'accampamento di Hotsprings, interpretato da Jonathan Joss.

Ada Tucker

Ex direttrice di un carcere e ora responsabile dell'accampamento Hotsprings, interpretata da DeeDee Rescher.

Days Gone sarà disponibile dal 22 febbraio 2019 su PlayStation 4 e PS4 Pro.