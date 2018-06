Days Gone: nuovi screenshot per i freaker, le ambientazioni e gli scontri a fuoco

Purtroppo non abbiamo avuto modo di rivedere Days Gone nel corso della conferenza E3 di Sony, tuttavia oggi possiamo rifarci almeno in parte grazie a una nuova serie di screenshot catturati su Playstation 4 Pro.

Le immagini (che trovate nella galleria in calce alla notizia) ci mostrano i freaker, le ambientazioni, la motocicletta e gli scontri a fuoco. Una buon occasione per osservare nel dettaglio alcuni degli elementi che caratterizzeranno il gioco a opera di Sony Bend.

Lasciandovi alla visione degli screenshot, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Days Gone sarà disponibile esclusivamente su Playstation 4 a partire dal 22 febbraio 2018. Recentemente Sony Bend ha diffuso nuovi dettagli riguardo le fazioni e i personaggi presenti nell'ultimo trailer. Per maggiori infromazioni sul gioco, rimandiamo alla nostra anteprima a opera di Giuseppe Arace.