Days Gone: il nuovo gameplay su PS4 Pro mostra un'orda di 250 freakers

Nel corso del coverage Playstation Live che Sony sta attualmente tenendo all'E3 2018 di Los Angeles, è stato mostrato nuovamente in azione Days Gone, l'action-adventure a tema zombie atteso su PS4 in via di sviluppo presso gli studi di Bend Studio.

Uno degli elementi più caratterizzanti della produzione, è sicuramente la presenza delle interminabili orde di zombie (qui chiamati freaker) che assaliranno di volta in volta il nostro protagonista. Il nuovo video gameplay, che potete visionare in cima alla notizia, mostra per l'appunto un feroce branco di 250 freaker in azione. Per fermare queste mostruosità, il giocatore potrà servirsi di armi, strumenti e trappole, e potrà inoltre preferire un approccio cauto ad uno più avventato, e viceversa.

Il filmato è stato catturato su una Playstation 4 Pro, console sulla quale Days Gone viaggia a "30fps stabili" (lo stesso tipo di frame-rate è confermato anche su PlayStation 4 standard). Sony Bend ha confermato che il sistema di illuminazione del gioco è ormai stato quasi ultimato, nel mentre continuano i lavori di ottimzzazione del comparto tecnico generale in attesa che il gioco venga finalmente pubblicato.

Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che Days Gone sarà disponibile in esclusiva su PS4 a partire dal 22 febbraio 2019.