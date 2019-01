Days Gone: nuovo gameplay trailer previsto per il PAX South di metà gennaio

Gli autori degli studi Sony Bend confermano la loro presenza alla prossima edizione del PAX South che si terrà dal 18 al 20 gennaio di quest'anno a San Antonio (Texas). Per l'occasione, gli sviluppatori statunitensi dovrebbero mostrare delle scene di gioco inedite di Days Gone.

Il palcoscenico mediatico del Penny Arcade Expo ci darà perciò l'occasione di ammirare nuovamente questo originale action free roaming post-apocalittico incentrato sulle gesta compiute da Deacon St. John, un improbabile eroe con un passato da biker affiliato a una violenta banda di motociclisti che avrà l'occasione di riscattarsi contrastando le orde di non-morti che minacciano di annientare gli insediamenti di chi è sopravvissuto all'apocalisse zombie.



Il nostro scopo sarà quello di inforcare la moto di Deacon e fare la spola tra le foreste e le montagne del nord-ovest americano per reperire risorse, munizioni, cibo e armi per sostenere le comunità locali prima che queste ultime cadano vittima delle creature della notte.

Rimaniamo perciò in attesa di capire cosa ci mostreranno gli autori di Sony Bend durante il PAX South di metà gennaio. Nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che il lancio di Days Gone in esclusiva su PlayStation 4 è stato rimandato al 26 aprile per consentire agli sviluppatori di operare gli ultimi interventi correttivi alle meccaniche di gioco del progetto.

E questo, senza considerare le analisi di natura squisitamente commerciale legate all'opportunità, da parte dei vertici del colosso videoludico giapponese, di smarcarsi dalla finestra di lancio di febbraio per non rischiare di schiacciare ingiustamente questa giovane proprietà intellettuale sotto il peso di blockbuster del calibro di Anthem, Metro Exodus, Crackdown 3 e Far Cry New Dawn.