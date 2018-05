Days Gone: un nuovo video gameplay mostra uno scontro con un'orda di infetti

Le innumerevoli informazioni relative a Days Gone che hanno inondato la rete nelle ultime settimane hanno contribuito ad addolcire l'attesa in vista dell'E3 2018, ma non è ancora finita. Recentemente Game Informer ha pubblicato un nuovo video gameplay che mette in mostra uno dei tratti distintivi della produzione: gli scontri con le orde.

Gli sviluppatori misero in evidenza la loro importanza già nel reveal avvenuto nel corso dell'E3 2016. Ora possiamo finalmente vedere una gigantesca orda di infetti in azione in un vero e proprio video di gameplay. Stando a quanto dichiarato, risulta composta da ben 300 zombie, che si muovono in maniera dinamica e pericolosa. Il combattimento non è per niente facile. I tre membri della redazione tentano diversi approcci: ci provano con armi convenzionali, esplosivi, molotov e ad un certo punto si lanciano nell'orda persino con la moto... tentativo che si rivela assai infruttuoso. Potete guardare il filmato direttamente a questo indirizzo.

Days Gone verrà lanciato esclusivamente su PlayStation 4 nel corso del 2019. In molti lo hanno accomunato a The Last of Us, vista la tematica per certi versi simile, ma gli sviluppatori hanno tenuto a specificare che i due titoli hanno ben poco in comune. Recentemente, inoltre, abbiamo scoperto che in Days Gone ci sarà un livello di difficoltà unico, le missioni secondarie saranno contestualizzate nella trama, saranno presenti finali multipli e che il protagonista, Deacon St. John, non potrà essere personalizzato dai giocatori durante l'avventura.