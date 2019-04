Days Gone: nuovo gameplay trailer in attesa del lancio fissato per il 26 aprile

Nell'attesa che Days Gone approdi finalmente su PlayStation 4, gli autori di Sony Bend confezionano un nuovo breve filmato di gioco della durata di 30 secondi che contribuisce a tratteggiare il quadro narrativo e ludico di questa ambiziosa avventura post-apocalittica.

Nel lungo periodo di sviluppo della nuova proprietà intellettuale a tinte oscure della software house che ha dato origine alla mai dimenticata serie di Syphon Filter, il team diretto da John Garvin si è speso per offrirci quante più informazioni sul carattere di Deacon St. John, sulle dinamiche free roaming legate all'esplorazione libera del mondo di gioco e sull'accurato sistema di gestione delle orde di Infetti.

Dalle motivazioni che spingono il protagonista a spendersi per garantire la sopravvivenza delle persone scampate all'apocalisse zombie alla simbiosi tra l'eroe e la sua moto per celebrare la cultura dei bikers, Days Gone sembra avere davvero tutte le carte in regola per soddisfare le esigenze degli appassionati di action open world e di esperienze survival horror.

Alle ore 18:00, Alessandro Bruni sarà in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it per giocare con Days Gone e mostrarvi la prima ora dell'avventura a tinte oscure di Sony Bend, nell'attesa che si faccia il 25 aprile per potervi offrire la nostra recensione. Il lancio di Days Gone è invece previsto per il 26 aprile, ovviamente in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO.