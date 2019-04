Days Gone: un nuovo video mostra le abilità sbloccabili

Nelle ultime ore è apparso in rete un nuovo filmato di Days Gone, l'attesissima esclusiva PlayStation 4, grazie al quale è possibile dare una prima occhiata agli alberi delle abilità di Deacon St. John, il biker protagonista del gioco.

Il nostro eroe avrà a disposizione tre diverse schermate attraverso le quali il giocatore potrà scegliere quali abilità potenziare. La prima sarà dedicata interamente al combattimento corpo a corpo, utile soprattutto a stanare gli avversari umani in modalità furtiva o a gestire piccoli gruppi di nemici, magari quando c'è carenza di proiettili. La seconda schermata è invece focalizzata sul combattimento a distanza, dal momento che le orde di furiosi richiederanno un bel po' di piombo per essere buttate giù. La terza ed ultima schermata è incentrata sulle capacità di sopravvivenza di Deacon e ci consentirà di diventare più silenziosi o recuperare più dardi per la balestra dai cadaveri.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Days Gone arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 26 aprile 2019, in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Analizzando una delle ultime immagini pubblicate da Sony, è possibile intuire che il gioco includa una storia non lineare e costumi aggiuntivi. Sulle nostre pagine trovate anche uno speciale sulla cultura dei bikers.